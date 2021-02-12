В ЕСПЧ отправили первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19
Жительница Перми, получившая прошлым летом 300 часов работ за посты и комментарии во «ВКонтакте», намерена обжаловать приговор в суде по правам человека. Она заявила, что ее дело было «показательной поркой»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России из-за приговора жительнице Перми, которой летом 2020 года дали 300 часов обязательных работ за фейки о коронавирусе. Об этом РБК сообщил адвокат женщины Ирина Хрунова из правозащитной группы «Агора».
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подтвердил РБК, что жалоба на приговор за фейки о коронавирусе по уголовной статье была впервые подана в ЕСПЧ.
Как писала «Медиазона» в июле прошлого года, Орджоникидзевский районный суд Перми вынес решение в отношении местной жительницы, которая в социальной сети «ВКонтакте» администрировала сообщество «Нет самоизоляции».
Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК). По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, гулять без масок и перчаток, обосновывая это их законным правом.
Кроме того, пермячке вменили отрицание существования COVID-19: в комментариях она заявляла, что пандемия «раздута СМИ» для устрашения граждан. Потерпевшими по уголовному делу признаны администрация края и региональный минздрав.
По словам Хруновой, приговор пермского суда нарушает 53-ю статью Конвенции о правах человека. «В данном случае мы говорим о нескольких проблемах при вынесении приговора в отношении нее. Во-первых, ее приговорили за пост в соцсетях несколько неправильный — она не является светилом в области медицины, чтобы к ней прислушивались миллионы людей. Во-вторых, мы говорили, что ее комментарий не отрицает эпидемию коронавируса, не призывает к нарушению закона. Он нейтральный», — пояснила адвокат.
По мнению защитника, жительницу Перми нельзя было наказывать по уголовной статье за подобные комментарии.
Как сообщает «Коммерсантъ», после апрельских постов пермячки «ВКонтакте» ее пригласили в полицию, а затем возбудили уголовное дело. Причиной для этого было заявление некоего Вадима Вальета. По данным издания, позже сотрудник пермского центра «Э» Иван Куриляк подал рапорт, что человека с таким именем не существует.
Несмотря на это, была инициирована проверка, следователи провели обыски у женщины, ее родителей, родителей ее бывшего мужа, проведено около 15 экспертиз. Как рассказала женщина, «в полиции мне сразу сказали, что это дело станет показательной поркой».
Представлявшая осужденную в пермских судах адвокат Анастасия Шардакова заявила, что в материалах дела содержатся не только один пост, но комментарии женщины в соцсети. Из приговора не ясно, за какие именно высказывания ей дали 300 часов обязательных работ.
В апреле 2020 года президент Владимир Путин утвердил поправки в административный и уголовный кодексы, которые предусматривают наказание за нарушение карантина, а также распространение ложной информации о коронавирусе.
В декабре МВД сообщало, что с начала 2020 года в стране возбудили 37 уголовных дел за распространение фейков о COVID-19.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом