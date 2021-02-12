В ЕСПЧ отправили первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19

Жительница Перми, получившая прошлым летом 300 часов работ за посты и комментарии во «ВКонтакте», намерена обжаловать приговор в суде по правам человека. Она заявила, что ее дело было «показательной поркой»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России из-за приговора жительнице Перми, которой летом 2020 года дали 300 часов обязательных работ за фейки о коронавирусе. Об этом РБК сообщил адвокат женщины Ирина Хрунова из правозащитной группы «Агора».

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подтвердил РБК, что жалоба на приговор за фейки о коронавирусе по уголовной статье была впервые подана в ЕСПЧ.

Как писала «Медиазона» в июле прошлого года, Орджоникидзевский районный суд Перми вынес решение в отношении местной жительницы, которая в социальной сети «ВКонтакте» администрировала сообщество «Нет самоизоляции».

Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК). По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, гулять без масок и перчаток, обосновывая это их законным правом.