Киргизский министр заявил о лечении COVID настойкой из ядовитого растения

«Аконит — сильнодействующее ядовитое растение, которое содержит сильнейшие токсичные алкалоиды. Обычно его употребляют наружно как обезболивающее при заболеваниях суставов, различных опухолях. Он работает по типу иммуномодуляторов — малые дозы яда. В отношении коронавирусной инфекции его не стоит использовать», — рассказал профессиональный травник Дмитрий Юровский.

Юровский также добавил, что, если COVID-19 протекает в тяжелой форме, использование ядовитых растений особенно противопоказано, так как создает дополнительную нагрузку на организм.

«Нет никаких данных, что аконит можно использовать при ОРВИ, от коронавируса. Можно допускать, что он в какой-то определенной дозе будет убивать вирусы, но нельзя сказать об этом уверенно. Это ядовитое растение, и можно предполагать, что оно будет токсично действовать на жизненно важные органы», — сообщил РБК доктор медицинских наук, профессор, фитотерапевт Сергей Турищев.

Ранее заведующая лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» Тамара Теплякова рассказала, что новое лекарство против коронавирусной инфекции может быть создано на основе чаги, так называемого березового гриба. По результатам исследования, проведенного с клеточной культурой, экстракт аптечной чаги показал высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2. «Вектор» подал заявку на патент «Ингибитор репликации коронавируса SARS-CoV-2» на основе водного экстракта гриба.