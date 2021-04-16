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Пандемия коронавируса ,  
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Киргизский министр заявил о лечении COVID настойкой из ядовитого растения

Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Врачи Киргизии используют настойку аконита из иссык-кульского корня в качестве лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство «24.kg» со ссылкой на министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

«Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, и человеку сразу становится легче», — заявил Бейшеналиев.

По словам министра, употребление горячего раствора проходит под контролем врача.

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Бейшеналиев также добавил, что во время второй волны коронавируса людей уже лечили настойкой аконита из иссык-кульского корня, но «не говорили об этом».

«Аконит — сильнодействующее ядовитое растение, которое содержит сильнейшие токсичные алкалоиды. Обычно его употребляют наружно как обезболивающее при заболеваниях суставов, различных опухолях. Он работает по типу иммуномодуляторов — малые дозы яда. В отношении коронавирусной инфекции его не стоит использовать», — рассказал профессиональный травник Дмитрий Юровский.

Юровский также добавил, что, если COVID-19 протекает в тяжелой форме, использование ядовитых растений особенно противопоказано, так как создает дополнительную нагрузку на организм.

«Нет никаких данных, что аконит можно использовать при ОРВИ, от коронавируса. Можно допускать, что он в какой-то определенной дозе будет убивать вирусы, но нельзя сказать об этом уверенно. Это ядовитое растение, и можно предполагать, что оно будет токсично действовать на жизненно важные органы», — сообщил РБК доктор медицинских наук, профессор, фитотерапевт Сергей Турищев.

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Источник: JHU
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