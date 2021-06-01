Лукашенко заявил о «непреклонном» расследовании дела Сапеги в Белоруссии

Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram / Global Look Press)

Следствие по делу задержанных экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги будет проходить в Белоруссии. Об этом объявил глава республики Александр Лукашенко на совещании во Дворце независимости, передает БелТА.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Белоруссии. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России», — сказал Лукашенко.

По словам президента, никаких вопросов с доступом консулов не будет. «По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тема задержанных с рейса Ryanair обсуждалась некоторое время.