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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о «непреклонном» расследовании дела Сапеги в Белоруссии

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram / Global Look Press)

Следствие по делу задержанных экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги будет проходить в Белоруссии. Об этом объявил глава республики Александр Лукашенко на совещании во Дворце независимости, передает БелТА.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Белоруссии. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России», — сказал Лукашенко.

По словам президента, никаких вопросов с доступом консулов не будет. «По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тема задержанных с рейса Ryanair обсуждалась некоторое время.

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23-летняя гражданка России Сапега вместе с Протасевичем была на борту самолета авиакомпании Ryanair, экстренно севшего 23 мая в Минске. Их задержали и арестовали на два месяца. Адвокат россиянки Александр Филанович дважды подавал жалобу на задержание Сапеги, и каждый раз минский суд отказывал ему.

Адвокат несколько дней подряд не мог попасть на встречу с обвиняемой из-за большой очереди и нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО на Окрестина. В итоге Филанович 28 мая посетил Сапегу, это был шестой день после ее задержания. Позднее адвокат сообщил, что девушка чувствует себя нормально, но иногда у нее случаются панические атаки. Также россиянку смог посетить российский консул, который сообщил, что девушка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение у нее нет.

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Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее мать Анна Дудич говорила, что Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в период протестов. На видео белорусского Telegram-канала «Желтые сливы» Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего Лукашенко может помиловать ее и передать российской стороне.

Александр Лукашенко Роман Протасевич Белоруссия Минск следствие
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