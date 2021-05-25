Мать задержанной в Минске россиянки обратилась к Путину

София Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Анна Дудич, мать задержанной в Минске вместе с основателем Nexta Романом Протасевичем Софьи Сапеги, написала обращения на сайт администрации президента России и сайт МИДа с просьбой помочь с освобождением дочери. Об этом РБК рассказала сама Дудич.

«С просьбой как-то содействовать или хотя бы проявить себя, потому что она все-таки является гражданкой России», — говорит Дудич.

Она опровергла слова главы МИДа Сергея Лаврова о том, что внешнеполитическое ведомство связалось с семьей задержанной. По словам Дудич, они контактировали только с консулом. «Мы вчера были в Минске в посольстве, и да, он нам предлагал адвоката на выбор», — рассказывает она.

Также Дудич рассказала, что Сапегу в скором времени должны этапировать в главное управление Следственного комитета Минска.