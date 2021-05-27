Адвоката вновь не пустили к задержанной в Минске россиянке

Днем ранее Филановичу также не удалось посетить подзащитную из-за очереди адвокатов в СИЗО, он также подал соответствующую жалобу в СК Белоруссии.«В СИЗО КГБ очередь. Адвокаты делают все возможное, чтобы посетить Софию», — заявил он 27 мая (цитата по «РИА Новости»).
23-летнюю Сапегу сняли с рейса и задержали вместе с экс-редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Тогда их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии из-за ложного сообщения о бомбе. На Протасевича в Белоруссии заведено несколько уголовных дел, он внесен КГБ в список террористов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре также сообщили о готовности защищать гражданку России, если ее права будут нарушены.
По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Уже после ареста на опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы» видео Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.
Ее мать Анна Дудич сообщила, что Софья Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в период протестов. «Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11–12 августа, как раз после всех событий. Мы тогда жили в Минске», — пояснила она. Дудич также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как-то содействовать» в освобождении ее дочери.