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Протесты в Белоруссии ,  
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Адвоката вновь не пустили к задержанной в Минске россиянке

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Защитнику арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Александру Филановичу второй день подряд не удается увидеться с подзащитной, сообщил он РБК.

«Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью», — уточнил он.

Повторная попытка посетить подзащитную будет предпринята завтра.

Филанович добавил, что на 28 мая в 12:30 (мск) назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Он уточнил, что 27 мая подал соответствующее заявление для ознакомления с материалами дела, однако был проинформирован, что с делом сможет ознакомиться только завтра.

Днем ранее Филановичу также не удалось посетить подзащитную из-за очереди адвокатов в СИЗО, он также подал соответствующую жалобу в СК Белоруссии.«В СИЗО КГБ очередь. Адвокаты делают все возможное, чтобы посетить Софию», — заявил он 27 мая (цитата по «РИА Новости»).

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<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

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23-летнюю Сапегу сняли с рейса и задержали вместе с экс-редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Тогда их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии из-за ложного сообщения о бомбе. На Протасевича в Белоруссии заведено несколько уголовных дел, он внесен КГБ в список террористов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре также сообщили о готовности защищать гражданку России, если ее права будут нарушены.

По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Уже после ареста на опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы» видео Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Ее мать Анна Дудич сообщила, что Софья Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в период протестов. «Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11–12 августа, как раз после всех событий. Мы тогда жили в Минске», — пояснила она. Дудич также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как-то содействовать» в освобождении ее дочери.

адвокат Белоруссия задержание защита
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