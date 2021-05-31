Адвокат заявил о панических атаках у арестованной россиянки Сапеги

Александр Филанович (Фото: Тамара Беляева / РИА Новости)

Задержанная в Минске после посадки самолета Ryanair россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, однако периодически у нее происходят панические атаки. Об этом рассказал РБК ее адвокат Александр Филанович.

«С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется», — сказал он.

Филанович добавил, что в разговоре с ним жалоб она не высказывала.

Россиянка Софья Сапега была задержана и арестована вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Они летели на самолете по маршруту Афины — Вильнюс, который экстренно сел в Белоруссии из-за ложного сообщения о бомбе.