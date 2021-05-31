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Протесты в Белоруссии ,  
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Адвокат заявил о панических атаках у арестованной россиянки Сапеги

Александр Филанович
Александр Филанович (Фото: Тамара Беляева / РИА Новости)

Задержанная в Минске после посадки самолета Ryanair россиянка Софья Сапега чувствует себя нормально, однако периодически у нее происходят панические атаки. Об этом рассказал РБК ее адвокат Александр Филанович.

«С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется», — сказал он.

Филанович добавил, что в разговоре с ним жалоб она не высказывала.

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Софья Сапега

Россиянка Софья Сапега была задержана и арестована вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Они летели на самолете по маршруту Афины — Вильнюс, который экстренно сел в Белоруссии из-за ложного сообщения о бомбе.

По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ранее на опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы» видео Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

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Ее мать Анна Дудич сообщала, что Софья Сапега еще в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в период протестов.

В течение нескольких дней после задержания адвокат не мог попасть к Сапеге. 27 мая ее посетил российский консул, заявивший после визита, что россиянка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение от нее не поступало. Адвокат впервые встретился с задержанной 28 мая.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего президент страны Александр Лукашенко может помиловать ее и передать российской стороне. О дальнейшей судьбе задержанной россиянки также говорили президенты двух стран на прошедшей 29 мая встрече в Сочи.

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