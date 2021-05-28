Посол заявил о проблемах с доступом защиты к арестованной в Минске Сапеге

София Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

У адвоката задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александра Филановича есть проблемы с доступом к ней. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов, передает «Sputnik Беларусь».

Посол уточнил, что эти проблемы связаны с логистикой следственного изолятора на Окрестина, где находится Сапега. «Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь», — объяснил Лукьянов.

По словам Лукьянова, на следующей неделе консул будет опять навещать задержанную россиянку. «Мы в контакте с родителями — и с отцом, и с отчимом, и матерью», — добавил посол.

Ранее о проблемах с доступом к Сапеге заявлял сам Филанович. Россиянку смог посетить российский консул, который сообщил, что девушка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение у нее нет. 28 мая минский суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на арест россиянки.

23-летняя россиянка Софья Сапега была задержана вместе с экс-главредом белорусского Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Они летели на самолете по маршруту Афины — Вильнюс, который экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о бомбе.