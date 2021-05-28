Адвокат посетил россиянку Сапегу на шестой день после задержания в Минске

Софья Сапега (Фото: «Желтые сливы» / Telegram / Reuters)

Адвокат Александр Филанович впервые посетил россиянку Софью Сапегу в СИЗО на Окрестина в Белоруссии на шестой день после ее задержания. Об этом он рассказал РБК.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось», — отметил Филанович. По его словам, Сапега надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Ранее российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщал о проблемах у Филановича с доступом к Сапеге, связанных с логистикой следственного изолятора на Окрестина. Филанович также говорил, что не может попасть к подзащитной, поскольку в СИЗО не хватает кабинетов для свиданий.

Россиянку 27 мая смог посетить российский консул, который передал, что она чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение у нее нет.