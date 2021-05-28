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Протесты в Белоруссии ,  
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Адвокат посетил россиянку Сапегу на шестой день после задержания в Минске

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: «Желтые сливы» / Telegram / Reuters)

Адвокат Александр Филанович впервые посетил россиянку Софью Сапегу в СИЗО на Окрестина в Белоруссии на шестой день после ее задержания. Об этом он рассказал РБК.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось», — отметил Филанович. По его словам, Сапега надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Ранее российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщал о проблемах у Филановича с доступом к Сапеге, связанных с логистикой следственного изолятора на Окрестина. Филанович также говорил, что не может попасть к подзащитной, поскольку в СИЗО не хватает кабинетов для свиданий.

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<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

Россиянку 27 мая смог посетить российский консул, который передал, что она чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение у нее нет.

23-летнюю Софью Сапегу 23 мая сняли с рейса и задержали вместе с экс-редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Их самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске и-за сообщения о бомбе. Против Протасевича в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, он также внесен в список террористов.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что российское посольство попросило МИД Белоруссии предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ.

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По данным российского министерства, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений по нескольким статьям УК Белоруссии. Уже после ареста на опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы» видео Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Ее мать Анна Дудич сообщила, что Софья Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране во время протестов. Она также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как-то содействовать» в освобождении ее дочери.
 

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