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Политика ,  
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Путин обсудил с Лукашенко задержанную россиянку и транш на $500 млн

Песков отметил, что судьба Софьи Сапеги небезразлична России, однако надо принимать во внимание ее белорусский вид на жительство. Все должно происходить в рамках закона, подчеркнул пресс-секретарь президента
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Ильин / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной части переговоров в Сочи 29 мая обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По инициативе президента была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична», — рассказал Песков.

Однако, по его словам, нужно принимать во внимание факт наличия у Сапеги белорусского вида на жительство. «Все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИДу самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также сообщил, что президенты обсудили второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить Белоруссии в ближайшее время. «По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал пресс-секретарь. При этом точные сроки он назвать затруднился.

Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг рейса Ryanair. В Кремле заметили, что инцидент требует «вдумчивого разбирательства». При этом Песков отказался озвучивать какие-то детали из документов, которые Лукашенко собирался показать Путину.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

По словам Пескова, президенты не обсуждали вопрос полетов компании «Белавиа» в Крым. В то же время близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

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23-летнюю Софью Сапегу задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений в августе—сентябре прошлого года. После ареста в провластном белорусском Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, на котором Сапега говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел.

Мать журналистки сообщала, что во время прошлогодних протестов Сапеги не было в Белоруссии, она уехала в Литву. Женщина обратилась к Путину с просьбой посодействовать в освобождении россиянки.

Адвокат сообщил об аресте задержанной с Протасевичем россиянки
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Софья Сапега

В течение нескольких дней адвокаты не могли попасть к Сапеге. 27 мая у нее побывал консул, заявивший после визита, что россиянка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение от нее не поступало.

28 мая девушку впервые посетил ее адвокат Александр Филанович. «Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось», — сказал защитник.

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Михаил Котляр Михаил Котляр
Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры Белоруссия Россия
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