Путин обсудил с Лукашенко задержанную россиянку и транш на $500 млн

Песков отметил, что судьба Софьи Сапеги небезразлична России, однако надо принимать во внимание ее белорусский вид на жительство. Все должно происходить в рамках закона, подчеркнул пресс-секретарь президента

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Ильин / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной части переговоров в Сочи 29 мая обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По инициативе президента была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична», — рассказал Песков.

Однако, по его словам, нужно принимать во внимание факт наличия у Сапеги белорусского вида на жительство. «Все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИДу самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также сообщил, что президенты обсудили второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить Белоруссии в ближайшее время. «По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал пресс-секретарь. При этом точные сроки он назвать затруднился.

Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг рейса Ryanair. В Кремле заметили, что инцидент требует «вдумчивого разбирательства». При этом Песков отказался озвучивать какие-то детали из документов, которые Лукашенко собирался показать Путину.