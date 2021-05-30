Минск допустил «разные варианты» с делом арестованной подруги Протасевича

Россиянку Софью Сапегу, которую арестовали в Минске, скорее всего, будут судить в Белоруссии, однако президент страны может ее помиловать и передать России, рассказал глава белорусского МИДа

Владимир Макей (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Россиянку Софью Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего президент страны Александр Лукашенко может принять решение о ее помиловании и передаче на родину. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Отвечая на вопрос, какое развитие событий возможно и как может быть решен вопрос с россиянкой, глава МИД сказал: «Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд».

По его словам, скорее всего, суд состоится в Белоруссии, так как «вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры». «Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», — добавил он.

Как отметил Макей, Лукашенко может принять решение и о помиловании Сапеги, и о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. «Надо подождать», — заключил он.