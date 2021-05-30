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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск допустил «разные варианты» с делом арестованной подруги Протасевича

Россиянку Софью Сапегу, которую арестовали в Минске, скорее всего, будут судить в Белоруссии, однако президент страны может ее помиловать и передать России, рассказал глава белорусского МИДа
Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Россиянку Софью Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего президент страны Александр Лукашенко может принять решение о ее помиловании и передаче на родину. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Отвечая на вопрос, какое развитие событий возможно и как может быть решен вопрос с россиянкой, глава МИД сказал: «Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд».

По его словам, скорее всего, суд состоится в Белоруссии, так как «вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры». «Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», — добавил он.

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Как отметил Макей, Лукашенко может принять решение и о помиловании Сапеги, и о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. «Надо подождать», — заключил он.

Инцидент с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произошел днем 23 мая. В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

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Фото:Andreas Arnold / dpa / picture-alliance

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Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли. Однако белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот канал активно освещал митинги в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.

Вместе с ним с самолета сняли его 23-летнюю подругу, гражданку России Софью Сапегу. Позднее оба были арестованы. В течение нескольких дней адвокаты не могли попасть к Сапеге. 27 мая у нее побывал консул, заявивший после визита, что россиянка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение от нее не поступало. 28 мая девушку впервые посетил ее адвокат Александр Филанович.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Белоруссия Владимир Макей арест россиянки Роман Протасевич
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