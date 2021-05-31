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Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил о случайном выстреле в девочку

Сергей Болков
Сергей Болков (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге Сергей Болков заявил, что не хотел стрелять в девочку и попал в нее случайно. Трансляцию из зала Чкаловского суда вело агентство E1.RU.

«Я не вел прицельный огонь. Я не стрелял в девочку, я ее не видел», — сказал Болков. Он добавил, что хочет в первый же день извиниться перед родственниками пострадавшей.

Также Болков признал свою вину. «Я очень виноват», — сказал обвиняемый и утвердительно ответил на вопрос, согласен ли он с предъявленными обвинениями.

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна по прохожим
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. На улице находился автомобиль, в котором была семья из трех человек, в том числе девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение брюшной полости.

Также был ранен сотрудник Росгвардии. Он получил касательное ранение в ногу и был госпитализирован в больницу. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое, она находится в реанимации.

Позднее выяснили, что стрелявший оказался бывшим полицейским и был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В МВД сообщили, что у стрелявшего было разрешение на оружие с 2010 года, он не раз его продлевал. При задержании Болков открыл стрельбу по правоохранителям. СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Екатеринбург стрельба стрелок
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