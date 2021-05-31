Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил о случайном выстреле в девочку

Сергей Болков (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге Сергей Болков заявил, что не хотел стрелять в девочку и попал в нее случайно. Трансляцию из зала Чкаловского суда вело агентство E1.RU.

«Я не вел прицельный огонь. Я не стрелял в девочку, я ее не видел», — сказал Болков. Он добавил, что хочет в первый же день извиниться перед родственниками пострадавшей.

Также Болков признал свою вину. «Я очень виноват», — сказал обвиняемый и утвердительно ответил на вопрос, согласен ли он с предъявленными обвинениями.

Вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. На улице находился автомобиль, в котором была семья из трех человек, в том числе девятилетняя девочка. Ребенок получил ранение брюшной полости.