Мужчина в Екатеринбурге открыл огонь по правоохранителям при задержании

Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, при задержании также вел огонь по правоохранителям. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель следственного управления СК по Свердловской области.

«Были произведены выстрелы. Их количество будет установлено в ходе расследования», — сказал представитель СК в ответ на просьбу подтвердить то, что мужчина стрелял в полицейских при задержании.

О том, что при задержании мужчина оказывал вооруженное сопротивление и активно стрелял в офицеров штурмовой группы, также сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, все выстрелы на себя приняли бронещиты. В Росгвардии отметили, что во время операции никто из офицеров не пострадал. Источник ТАСС передавал, что задержанный также не получил ранений или травм.

Мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Бородина. В результате, как сообщал СК, были ранены девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.