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У стрелявшего по людям в Екатеринбурге было разрешение на оружие

У 48-летнего мужчины, открывшего стрельбу с балкона жилого дома на улице Бородина в Екатеринбурге, было разрешение на оружие. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает «РИА Новости».

«Он стрелял из карабина «Вепрь», который может стрелять очередями. На оружие у мужчины было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», — уточнил Горелых

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В результате стрельбы были ранены девятилетняя девочка и росгвардеец, который получил касательное ранение в ногу. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое. Обоих пострадавших госпитализировали.

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Открывшего огонь мужчину задержал спецназ Росгвардии. Источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что при задержании мужчина сопротивлялся и стрелял по правоохранителям. Собеседник агентства уточнил, что задержанный не получил ранений или травм.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

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Задержанный ранее работал в полиции. «Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет [назад], еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика», — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Источник «Интерфакса» рассказал, что после увольнения из правоохранительных органов у мужчины неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты». Долгое время он злоупотреблял алкоголем и был в депрессии. В момент стрельбы мужчина также был сильно пьян.

Екатеринбург стрельба МВД
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