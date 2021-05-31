У стрелявшего по людям в Екатеринбурге было разрешение на оружие

У 48-летнего мужчины, открывшего стрельбу с балкона жилого дома на улице Бородина в Екатеринбурге, было разрешение на оружие. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает «РИА Новости».

«Он стрелял из карабина «Вепрь», который может стрелять очередями. На оружие у мужчины было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», — уточнил Горелых

В результате стрельбы были ранены девятилетняя девочка и росгвардеец, который получил касательное ранение в ногу. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое. Обоих пострадавших госпитализировали.