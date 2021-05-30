СМИ узнали детали об открывшем стрельбу в Екатеринбурге

Мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома, ранения получили мужчина и девочка. По данным регионального Минздрава, девочка находится в тяжелом состоянии

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Открывший в Екатеринбурге стрельбу по машинам и прохожим оказался бывшим полицейским, пишет местное издание «Екатеринбург онлайн». По предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Боков, ранее он работал в МВД, указывает издание.

О том, что стрельбу в Екатеринбурге открыл бывший сотрудник МВД, также пишут Telegram-каналы Baza и «112». По их данным, мужчина вооружен карабином «Сайга».

Мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Бородина. Ранены девочка и сотрудник Росгвардии. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили ТАСС, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

Как пишет «Екатеринбург онлайн», мужчина расстрелял машины, припаркованные рядом с домом. Один из очевидцев рассказал изданию, что он заехал на улицу Бородина, когда к месту происшествия уже прибыла Росгвардия. «Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!», — а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим», — рассказал он.

На место стрельбы прибыл специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Жителей дома эвакуировали. Сотрудники Росгвардии приступили к штурму квартиры, передал позже собеседник агентства.