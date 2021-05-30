В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна по прохожим

Известно о двух пострадавших: девочке и сотруднике Росгвардии. Стрелок заблокирован в квартире

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в оперативных службах города. По его данным, стрельба ведется с балкона дома.

По данным РЕН ТВ, ранены девочка и сотрудник Росгвардии. О двух раненых передал и «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что, по предварительной информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции из охотничьего ружья, зарегистрированного на него.

«Интерфакс» и ТАСС передают, что прибывший наряд заблокировал стрелка в одной из квартир жилого дома на улице Бородина. Жителей подъезда эвакуировали, территорию вокруг дома оцепили.