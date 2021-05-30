В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна по прохожим

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Баскетбольный ЦСКА уступил «Милану» бронзу Евролиги Спорт, 20:32 Стрельба в Екатеринбурге. Видео Общество, 20:25 «Тамбов» объявил о ликвидации словами «судьба клуба решилась в кабинетах» Спорт, 20:12 СМИ узнали детали об открывшем стрельбу в Екатеринбурге Общество, 19:59 На место стрельбы в Екатеринбурге направили бойцов СОБРа Общество, 19:58 Сборная России потерпела первое поражение в волейбольной Лиге наций Спорт, 19:56 Олимпийская чемпионка впервые за 5 лет победила на «Ролан Гаррос» Спорт, 19:25 Павлюченкова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос» Спорт, 19:24 Володин заявил о попытках Европарламента навязать США повестку по России Политика, 19:20 В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна по прохожим Общество, 19:11 Греция до 7 июня продлила разрешение на въезд россиянам Общество, 18:54 Байден сообщил, что скажет Путину на встрече Политика, 18:45 Деньги для Белоруссии, «Челси» выиграл ЛЧ. Главное за выходные Общество, 18:39 Как выглядит центр Млечного Пути. Фото Технологии и медиа, 18:28
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из окна по прохожим

Известно о двух пострадавших: девочке и сотруднике Росгвардии. Стрелок заблокирован в квартире
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в оперативных службах города. По его данным, стрельба ведется с балкона дома.

По данным РЕН ТВ, ранены девочка и сотрудник Росгвардии. О двух раненых передал и «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что, по предварительной информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции из охотничьего ружья, зарегистрированного на него.

В Сочи возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой
Общество

«Интерфакс» и ТАСС передают, что прибывший наряд заблокировал стрелка в одной из квартир жилого дома на улице Бородина. Жителей подъезда эвакуировали, территорию вокруг дома оцепили.

Позднее в МВД подтвердили эти сообщения. «Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. <...> На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции», — сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В середине мая три человека погибли в Екатеринбурге при нападении мужчины с ножом. В СК сообщали, что конфликт произошел «на почве распития спиртного». «Екатеринбург Онлайн» передавал, что погибшие — это прохожие, которые шли навстречу нападавшему. В региональном главке МВД указали, что подозреваемый попытался напасть на сотрудников полиции, когда они приехали для его задержания. В результате полицейские выстрелили в него, мужчину доставили в больницу с ранением.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Авторы
Анастасия Курносова Анастасия Курносова, Роман Кирьянов Роман Кирьянов
Екатеринбург стрельба
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Сочи возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой
Общество
В Майами семь человек пострадали при стрельбе на улице
Общество
Голикова поручила усилить меры безопасности на ЕГЭ после стрельбы в школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter