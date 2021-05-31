Раненого при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца госпитализировали

В Росгвардии отметили, что во время операции никто из офицеров штурмовой группы не пострадал. Источник ТАСС заявил, что все выстрелы нападавшего на себя приняли бронещиты. По его словам, задержанный также не получил ранений или травм.

СК указал, что помимо росгвардейца в результате стрельбы ранена девятилетняя девочка. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что росгвардеец находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

Источник «Интерфакса» рассказал, что мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем и был в депрессии. После увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты». Как сообщил изданию «Екатеринбург онлайн» один из очевидцев, перед тем, как мужчина открыл стрельбу по росгвардейцам и прохожим, он кричал: «Требую отменить гомосексуализм!» Также он отправлял сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщал РЕН ТВ.