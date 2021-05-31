Раненого при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца госпитализировали
Сотрудника Росгвардии, которого ранил открывший огонь с балкона в Екатеринбурге мужчина, госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии, передает ТАСС.
«В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении», — уточняется в сообщении.
Пострадавший росгвардеец одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Он получил касательное ранение в ногу.
Стрельбу начал 48-летний бывший полицейский, инспектор ППС, уволенный из органов более десяти лет назад. Будучи сильно пьяным, он открыл огонь с балкона квартиры дома на улице Бородина. СК сообщал, что мужчина стрелял по прохожим в дворе. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что он оказал сопротивление при задержании и стрелял по участникам штурмовой группы. В итоге злоумышленника задержали.