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Раненого при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца госпитализировали

Сотрудника Росгвардии, которого ранил открывший огонь с балкона в Екатеринбурге мужчина, госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии, передает ТАСС.

«В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении», — уточняется в сообщении.

СК сообщил о сильном опьянении стрелявшего с балкона в Екатеринбурге
Общество

Пострадавший росгвардеец одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Он получил касательное ранение в ногу.

Стрельбу начал 48-летний бывший полицейский, инспектор ППС, уволенный из органов более десяти лет назад. Будучи сильно пьяным, он открыл огонь с балкона квартиры дома на улице Бородина. СК сообщал, что мужчина стрелял по прохожим в дворе. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что он оказал сопротивление при задержании и стрелял по участникам штурмовой группы. В итоге злоумышленника задержали.

В Росгвардии отметили, что во время операции никто из офицеров штурмовой группы не пострадал. Источник ТАСС заявил, что все выстрелы нападавшего на себя приняли бронещиты. По его словам, задержанный также не получил ранений или травм.

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СК указал, что помимо росгвардейца в результате стрельбы ранена девятилетняя девочка. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что росгвардеец находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

Следователи сообщили детали об оружии стрелявшего в Екатеринбурге
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

Источник «Интерфакса» рассказал, что мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем и был в депрессии. После увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты». Как сообщил изданию «Екатеринбург онлайн» один из очевидцев, перед тем, как мужчина открыл стрельбу по росгвардейцам и прохожим, он кричал: «Требую отменить гомосексуализм!» Также он отправлял сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщал РЕН ТВ.

Екатеринбург пострадавшие Росгвардия стрельба
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СК сообщил о сильном опьянении стрелявшего с балкона в Екатеринбурге
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Мужчина в Екатеринбурге открыл огонь по правоохранителям при задержании
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Следователи сообщили детали об оружии стрелявшего в Екатеринбурге
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