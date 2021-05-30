СК сообщил о сильном опьянении стрелявшего с балкона в Екатеринбурге

Мужчина, стрелявший по людям с балкона в Екатеринбурге, перед этим много выпил. Об этом сообщил помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков, передает ТАСС.

«Он был сильно пьян», — указал Чалков.

Мужчина открыл стрельбу вечером 30 мая с балкона квартиры в доме на улице Бородина. По информации СК, он целился из охотничьего карабина по прохожим во дворе. Источника ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что при задержании нападавший оказал вооруженное сопротивление и стрелял в правоохранителей, бравших квартиру штурмом. Собеседник агентства уточнил, что все выстрелы на себя приняли бронещиты. По его словам, задержанный также не получил ранений или травм. В Росгвардии отметили, что во время операции никто из офицеров не пострадал.

СК указал, что в результате огнестрельные ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.