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СК сообщил о сильном опьянении стрелявшего с балкона в Екатеринбурге

Мужчина, стрелявший по людям с балкона в Екатеринбурге, перед этим много выпил. Об этом сообщил помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков, передает ТАСС.

«Он был сильно пьян», — указал Чалков.

Мужчина в Екатеринбурге открыл огонь по правоохранителям при задержании
Общество

Мужчина открыл стрельбу вечером 30 мая с балкона квартиры в доме на улице Бородина. По информации СК, он целился из охотничьего карабина по прохожим во дворе. Источника ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что при задержании нападавший оказал вооруженное сопротивление и стрелял в правоохранителей, бравших квартиру штурмом. Собеседник агентства уточнил, что все выстрелы на себя приняли бронещиты. По его словам, задержанный также не получил ранений или травм. В Росгвардии отметили, что во время операции никто из офицеров не пострадал.

СК указал, что в результате огнестрельные ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

Следователи сообщили детали об оружии стрелявшего в Екатеринбурге
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

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Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил ТАСС, что мужчина, открывший стрельбу с балкона, раньше работал в полиции. «Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет [назад], еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика», — пояснил Горелых.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина работает в частном охранном предприятии. Источник «Интерфакса» рассказывал, что он долгое время злоупотреблял алкоголем и был в депрессии. После увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты».

Один из очевидцев рассказал изданию «Екатеринбург онлайн», что перед тем как мужчина открыл стрельбу по росгвардейцам и прохожим, он кричал: «Требую отменить гомосексуализм!» Также он отправлял сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщал РЕН ТВ.

СК Екатеринбург опьянение стрелок
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