Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку перевели в реанимацию

Девятилетняя девочка, пострадавшая 30 мая при стрельбе с балкона жилого дома в Екатеринбурге, находится в реанимации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя регионального минздрава Константина Шестакова.

«Девочка прооперирована в ОДКБ №1. Состояние тяжелое. Находится в реанимации», — уточнил он.

В минздраве региона также сообщили, что пострадавшему при стрельбе сотруднику росгвардейцы оказали помощь, после чего отпустили домой, передает «Интерфакс».

Вечером 30 мая 48-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь» с балкона жилого дома на улице Бородина. В результате ранения получили несовершеннолетняя и сотрудник правоохранительных органов.