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Политика ,  
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Макрон призвал Совбез ООН принять резолюцию по конфликту в секторе Газа

Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об установлении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в разговоре с лидерами Египта, Туниса и Иордании, говорится на сайте главы государства.

«Он [Макрон] сказал, что продолжит прикладывать усилия для скорейшего прекращения боевых действий и установления режима прекращения огня. В частности, он выразил надежду, что Совет Безопасности ООН согласится на принятие соответствующей резолюции», — говорится в сообщении.

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Фото:Hatem Moussa / AP

В разговорах с лидерами арабских стран Макрон осудил стрельбу по Израилю, которую начали бойцы палестинской организации ХАМАС. При этом он также выразил сожаление в связи с потерями мирного населения Палестины в результате боевых действий.

Конфликт между ХАМАС и израильскими властями разгорелся 10 мая. Причиной стало решение Израиля выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме, а также последовавшее за этим подавление акций протеста, которые начали местные жители, несогласные с решением властей.

К 17 мая с израильской стороны погибли 10 человек, с палестинской — более 200.

Российский МИД и генеральный секретарь ООН призвали стороны к сдержанности и прекращению обстрелов. Китай и Турция встали в этом конфликте на сторону Палестины. Анкара в числе прочего призвала создать международный механизм защиты палестинцев.

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США также призвали стороны к примирению, выразив при этом обеспокоенность из-за столкновений в Иерусалиме. В то же время, газета The Washington Post со ссылкой на источники писала о продаже американцами оружия Израилю.

Эмманюэль Макрон Совет безопасности ООН резолюция палестино-израильский конфликт
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