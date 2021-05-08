Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
США призвали прекратить насилие в Восточном Иерусалиме Политика, 08:17 День Победы обошел Новый год по важности для россиян Общество, 08:00 Гид по бережному общению: как находить общий язык с людьми РБК Стиль и Victory Park, 07:45 Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе Технологии и медиа, 07:42 В Триполи атаковали отель со штаб-квартирой Президентского совета Ливии Политика, 07:15 Число жертв обрушения метромоста в Мехико достигло 26 человек Общество, 07:09 В МВД назвали число раскрытых благодаря базе данных ДНК преступлений Общество, 06:35 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 06:32 Новак назвал сроки ускоренного подключения частных домов к газу Общество, 06:05 Число погибших после полицейской операции в Рио-де-Жанейро выросло до 28 Общество, 06:04 Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких РБК Стиль и Victory Park, 05:42 Почему цена Ethereum продолжает расти. Главные причины Крипто, 05:33 Число пострадавших при столкновениях в Иерусалиме превысило 200 человек Политика, 05:30 Песков сообщил об анализе возможной встречи Путина и Байдена Политика, 05:27
Политика ,  
0 

США призвали прекратить насилие в Восточном Иерусалиме

В Госдепартаменте США обеспокоены ситуацией, сложившейся в Восточном Иерусалиме. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты крайне обеспокоены продолжающимися столкновениями в Иерусалиме, в том числе на Харам-аш-Шарифе / Храмовой горе и в Шейх-Джаррахе, в результате которых, как сообщается, многие получили ранения», — говорится в сообщении.

Число пострадавших при столкновениях в Иерусалиме превысило 200 человек
Политика
Фото:Mahmoud Illean / AP

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты призывают как Израиль, так и Палестину решительно действовать в целях «деэскалации напряженности и прекращения насилия».

В пятницу, 7 мая, в двух районах Восточного Иерусалима: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах произошли столкновения местных жителей с полицией. В этих районах по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста.

По данным Красного полумесяца в Иерусалиме, в результате столкновений пострадали 205 палестинцев, из них 88 человек госпитализировали.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg

На фоне акций президент Палестины Махмуд Аббас призвал созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Палестина Госдепартамент США Израиль акции протеста столкновения
Материалы по теме
В результате столкновений в Иерусалиме пострадали свыше 160 человек
Политика
В Сирии власти сообщили о гибели человека из-за удара Израиля
Общество
Президент Палестины объявил о переносе выборов из-за Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter