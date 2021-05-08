США призвали прекратить насилие в Восточном Иерусалиме

В Госдепартаменте США обеспокоены ситуацией, сложившейся в Восточном Иерусалиме. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты крайне обеспокоены продолжающимися столкновениями в Иерусалиме, в том числе на Харам-аш-Шарифе / Храмовой горе и в Шейх-Джаррахе, в результате которых, как сообщается, многие получили ранения», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты призывают как Израиль, так и Палестину решительно действовать в целях «деэскалации напряженности и прекращения насилия».

В пятницу, 7 мая, в двух районах Восточного Иерусалима: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах произошли столкновения местных жителей с полицией. В этих районах по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста.