Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в (секторе. — РБК) Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он в своем Twitter.

Гутерриш отметил, что обострение обстановки «может только

усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе».

Ранее постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что государства — члены Совета Безопасности ООН обсудят эскалацию напряженности между Израилем и Палестиной 16 мая.