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Палестино-израильский конфликт ,  
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Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в (секторе. — РБК) Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он в своем Twitter.

Гутерриш отметил, что обострение обстановки «может только
усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе».

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Ранее постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что государства — члены Совета Безопасности ООН обсудят эскалацию напряженности между Израилем и Палестиной 16 мая.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились на фоне протестов и столкновений в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, из-за выселения арабских семей. 10 мая в ситуацию вмешались боевики палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, после чего стороны начали наносить ракетные удары по территориям друг друга.

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Всего за это время палестинские боевики запустили более 1,6 тыс. ракет, часть из которых упала, часть — была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный щит». В ответ на ракетные удары ХАМАС израильская армия поразила около 600 военных объектов боевиков.

14 мая Армия обороны Израиля сообщила о начале атаки в секторе Газа воздушными и наземными подразделениями.

Израиль Палестина сектор Газа Антониу Гутерриш ООН ракетные удары
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