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Политика ,  
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МИД призвал Израиль и Палестину к сдержанности из-за обострения конфликта

МИД России
МИД России (Фото: Александр Поляков / Global Look Press)

МИД России осудил атаки на мирное население в ходе палестино-израильского конфликта и призвал стороны к сдержанности, говорится в заявлении на сайте министерства.

«Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — заявили в МИДе.

В Москве отметили, что российская сторона, как постоянный член Совета Безопасности (СБ) и один из международных посредников по ближневосточному урегулированию, продолжит добиваться «комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН», которые предусматривают мирное сосуществование двух государств — Палестины и Израиля.

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Обстановка в Восточном Иерусалиме обострилась после решения суда о выселении нескольких палестинских семей. Палестинцы вступили в столкновение с израильскими полицейскими. Они происходили рядом с мечетью Аль-Акса на Храмовой горе и в квартале Шейх Джаррах.

10 мая палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло ракетный удар. Было запущено более 200 ракет, заявила армия обороны Израиля. Израильские военные сообщили, что перехватили большую часть ракет с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол» и в ответ поразили 130 целей ХАМАС. Палестинская сторона заявила о множестве погибших в результате ракетного удара Израиля. 11 мая ракетные обстрелы продолжились. В Тель-Авиве сработала воздушная тревога, международный аэропорт временно прекратил работу.

МИД России Палестина Израиль ракетный удар конфликт
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