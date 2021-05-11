МИД призвал Израиль и Палестину к сдержанности из-за обострения конфликта

МИД России (Фото: Александр Поляков / Global Look Press)

МИД России осудил атаки на мирное население в ходе палестино-израильского конфликта и призвал стороны к сдержанности, говорится в заявлении на сайте министерства.

«Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — заявили в МИДе.

В Москве отметили, что российская сторона, как постоянный член Совета Безопасности (СБ) и один из международных посредников по ближневосточному урегулированию, продолжит добиваться «комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН», которые предусматривают мирное сосуществование двух государств — Палестины и Израиля.

Обстановка в Восточном Иерусалиме обострилась после решения суда о выселении нескольких палестинских семей. Палестинцы вступили в столкновение с израильскими полицейскими. Они происходили рядом с мечетью Аль-Акса на Храмовой горе и в квартале Шейх Джаррах.