Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем

Китай поддержит Палестину и будет способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщается на сайте МИД Китая.

«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога», — говорится в сообщении.

По словам Вана И, Китай полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. В связи с этим Совет Безопасности ООН должен призвать Палестину и Израиль как можно скорее возобновить мирные переговоры на основе этой формулы, сообщили в МИД КНР.

Концепция двух государств для двух народов предусматривает окончание конфликта путем создания государства Палестина наряду с государством Израилем между Иорданом и Средиземным морем.