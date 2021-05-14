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Стрельба в школе в Казани ,  
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Власти рассказали о состоянии детей после стрельбы в казанской школе

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru
Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Стационарное лечение в Детской республиканской больнице Татарстана (ДРКБ) после вооруженного нападения на казанскую школу №175 проходят 15 детей, их состояние оценивается как стабильное. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«По состоянию на сегодня (14 мая) на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. <...> Состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики», — сказала она.

Днем ранее Лилия Галимова сообщала о 14 детях, которые находились в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. По ее словам, один из пострадавших детей 2007 года рождения обратился к медикам с острой реакцией на стресс уже 14 мая, однако его жизни ничего не угрожает. Галимова также добавила, что по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова после трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.

По информации Галимовой, из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. В то же время состояние троих детей и троих взрослых врачами оценивается как стабильное, средней тяжести.

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина сообщила «РИА Новости», что из двоих привезенных в клиническую больницу Москвы детей одного успешно прооперировали, он находится в стабильном состоянии.

«Ребенка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел — дробь пули в области шеи, позвоночника», — сказала она. Еще одного ребенка, по ее словам, готовят к операции.

В Казани похоронили всех жертв стрельбы в школе
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

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12 мая первого ребенка 2006 года рождения, поступившего с сотрясением мозга и ссадинами после нападения на школу, успешно выписали из больницы в Казани.

Утром 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Стрельбу открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев, у которого, по словам Минниханова, на тот момент была лицензия на оружие. Через несколько часов он был задержан правоохранительными органами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по ч. 2 ст. 105 УК России, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. На следующий день суд арестовал Галявиева на два месяца, тот признал свою вину.

Казань стрельба в школе Больница Дети
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