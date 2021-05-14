Власти рассказали о состоянии детей после стрельбы в казанской школе

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Стационарное лечение в Детской республиканской больнице Татарстана (ДРКБ) после вооруженного нападения на казанскую школу №175 проходят 15 детей, их состояние оценивается как стабильное. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«По состоянию на сегодня (14 мая) на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. <...> Состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики», — сказала она.

Днем ранее Лилия Галимова сообщала о 14 детях, которые находились в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. По ее словам, один из пострадавших детей 2007 года рождения обратился к медикам с острой реакцией на стресс уже 14 мая, однако его жизни ничего не угрожает. Галимова также добавила, что по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова после трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.

По информации Галимовой, из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии. В то же время состояние троих детей и троих взрослых врачами оценивается как стабильное, средней тяжести.

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина сообщила «РИА Новости», что из двоих привезенных в клиническую больницу Москвы детей одного успешно прооперировали, он находится в стабильном состоянии.