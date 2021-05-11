Минниханов сообщил о зарегистрированном на задержанного стрелка оружии

Рустам Минниханов (второй слева) у школы в Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

На 19-летнего подростка, которого подозревают в нападении на школьников в казанской школе, было официально зарегистрировано оружие. Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в эфире телеканала «Россия-24».

«Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие, пособников пока не определили», — сказал президент республики.

Минниханов также уточнил, что в результате стрельбы погибли семеро детей восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Все они были застрелены на третьем этаже здания школы.

«Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале», — добавил Минниханов.