В Казани похоронили всех жертв стрельбы в школе

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Татарстане похоронили всех погибших в результате стрельбы в казанской школе № 175, сообщили РБК пресс-службе президента республики Татарстан.

«Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент девять человек похоронены. Мы соболезнуем всем близким погибших, это — огромная утрата», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, слова главы республики приводятся на его сайте.

Накануне источник, близкий к ФСБ, рассказал РБК, что среди погибших при стрельбе — учительница начальных классов Венера Айзатова и учительница английского языка Эльвира Игнатьева. В министерстве образования и науки Татарстана РБК уточнили, что их также похоронили 12 мая.

Как сообщил журналистам министр образования Ильсур Хадиуллин, погибшая 55-летняя учительница Венера Айзатова — «учитель с большой буквы». Глава минобразования лично пришел проститься с ней и попросил прощения, передавали «РИА Новости».