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Стрельба в школе в Казани ,  
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Число пострадавших в стрельбе в школе Казани увеличилось до 23

Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС
Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС

Количество пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани выросло с 21 человека до 23, сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Это [«новые» пострадавшие. — РБК] дети, сами обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу. Их травмы легкой степени тяжести», — сказали в пресс-службе.

Из 23 пострадавших трое взрослых и 20 детей, шестеро из них в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, передала пресс-служба мэрии Казани в Telegram.

«Восемь пострадавших направят в федеральные медцентры: трое взрослых и пятеро детей, с учетом транспортабельности пациентов», — добавили в мэрии. Вице-премьер республики Лейла Фазлеева уточняла, что их направят на лечение в Москву.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ранее минздрав Татарстана сообщал, что после стрельбы в казанской школе № 175 пострадал 21 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находились в тяжелом, еще двое — в крайне тяжелом состоянии. В результате нападения погибли девять человек — семь детей, учительница и еще одна женщина.

Стрельбу устроил 19-летний бывший ученик этой школы 19-летний Ильназ Галявиев. Нападавший был задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (массовое убийство).

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