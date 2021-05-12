Число пострадавших в стрельбе в школе Казани увеличилось до 23

Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС

Количество пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани выросло с 21 человека до 23, сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Это [«новые» пострадавшие. — РБК] дети, сами обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу. Их травмы легкой степени тяжести», — сказали в пресс-службе.

Из 23 пострадавших трое взрослых и 20 детей, шестеро из них в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, передала пресс-служба мэрии Казани в Telegram.

«Восемь пострадавших направят в федеральные медцентры: трое взрослых и пятеро детей, с учетом транспортабельности пациентов», — добавили в мэрии. Вице-премьер республики Лейла Фазлеева уточняла, что их направят на лечение в Москву.