Власти Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе детей

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Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, стабильно, сообщила РБК руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«В Детской республиканской клинической больнице Татарстана под наблюдением находятся 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, их жизни ничего не угрожает», — сказала она.

Галимова добавила, что пациенты, переведенные ранее в федеральные клиники Москвы, также перенесли транспортировку стабильно. По ее словам, медики делают все возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших. Сперцборт МЧС доставил пострадавших на лечение в Москву накануне, среди них было пятеро детей.

12 мая первого ребенка 2006 года рождения, раненого при стрельбе в школе, успешно выписали из больницы в Казани. Мальчик туда поступил с сотрясением мозга и ссадинами.