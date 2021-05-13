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Стрельба в школе в Казани ,  
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Власти Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе детей

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, стабильно, сообщила РБК руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«В Детской республиканской клинической больнице Татарстана под наблюдением находятся 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, их жизни ничего не угрожает», — сказала она.

Галимова добавила, что пациенты, переведенные ранее в федеральные клиники Москвы, также перенесли транспортировку стабильно. По ее словам, медики делают все возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших. Сперцборт МЧС доставил пострадавших на лечение в Москву накануне, среди них было пятеро детей.

В Казани выписали из больницы первого раненного при стрельбе ребенка
Общество
Фото:Global Look Press

12 мая первого ребенка 2006 года рождения, раненого при стрельбе в школе, успешно выписали из больницы в Казани. Мальчик туда поступил с сотрясением мозга и ссадинами.

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще более 20 получили ранения. Стрельбу открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев, у которого была лицензия на оружие. Правоохранительные органы его задержали.

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СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), которое предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На следующий день суд арестовал Галявиева на два месяца, тот признал свою вину.

стрельба в школе Казань Дети лечение новости
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