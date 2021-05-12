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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Казани выписали из больницы первого раненного при стрельбе ребенка

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Одного из пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, мальчика 2006 года рождения, выписали из больницы, сообщила РБК руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Это первый раненный при стрельбе, выписанный из больницы, сказала она.

Мальчик попал в Детскую республиканскую клиническую больницу с сотрясением мозга и ссадинами, уточняется на официальной странице республики во «ВКонтакте».

Сейчас в больнице остаются 14 детей.

В Казани простились с жертвами стрельбы в школе. Фоторепортаж
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Ранее 12 мая в пресс-службе президента республики сообщили, что число пострадавших в результате нападения возросло до 23 человек. Пресс-служба мэрии Казани уточнила, что из 23 пострадавших — 20 детей и трое взрослых. Шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что в Москву перевезли на лечение девять пострадавших, из них четверых взрослых и пятерых детей.

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще более 20 получили ранения. Стрельбу открыл бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 У), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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12 мая суд арестовал Галявиева. Он признал свою вину. В среду в Татарстане объявлен траур.

Казань стрельба в школе новости
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