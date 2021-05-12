В Казани выписали из больницы первого раненного при стрельбе ребенка

Фото: Global Look Press

Одного из пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, мальчика 2006 года рождения, выписали из больницы, сообщила РБК руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Это первый раненный при стрельбе, выписанный из больницы, сказала она.

Мальчик попал в Детскую республиканскую клиническую больницу с сотрясением мозга и ссадинами, уточняется на официальной странице республики во «ВКонтакте».

Сейчас в больнице остаются 14 детей.

Ранее 12 мая в пресс-службе президента республики сообщили, что число пострадавших в результате нападения возросло до 23 человек. Пресс-служба мэрии Казани уточнила, что из 23 пострадавших — 20 детей и трое взрослых. Шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.