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Стрельба в школе в Казани ,  
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Самолет МЧС привез пострадавших при стрельбе в Казани на лечение в Москву

Самолет Ил-76ТД МЧС РФ, доставляющий пострадавших при стрельбе в школе № 175 Казани в Москву
Самолет Ил-76ТД МЧС РФ, доставляющий пострадавших при стрельбе в школе № 175 Казани в Москву (Фото: Алексей Леонов / РИА Новости)

Самолет МЧС России доставил пострадавших в результате стрельбы в казанской школе № 175 на лечение в Москву. Об сообщили РБК в пресс-центре ведомства.

В пресс-службе МЧС в Telegram сообщили, что на борту находятся 9 пострадавших из которых 4 взрослых и 5 детей. В пресс-службе мэрии Казани ранее сообщали, что на лечение в Москву направят восемь пострадавших — троих взрослых и пятерых детей.

Утром 11 мая на казанскую школу № 175 совершил вооруженное нападение ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. В результате стрельбы, которую он открыл по детям и сотрудникам школы, погибли девять человек, еще 23 пострадали.

В тот же день на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой организовать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, а самолет МЧС Ил-76 с медиками и психологами прилетел в аэропорт Казани.

Стрельба в школе в Казани. Главное
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что среди 23 пострадавших — трое взрослых и 20 детей, шестеро из них в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

Полиция задержала Галявиева. По словам Минниханова, у задержанного было официально зарегистрированное на него оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

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