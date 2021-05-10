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Путин пригласил президента Киргизии на встречу в Москве

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Рабочий визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву запланирован на конец мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая этого года рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в ходе предстоящего визита будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

В ходе телефонного разговора стороны также обсуждали ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке границы. Владимир Путин заявил о готовности оказать необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

В сообщении на сайте российского президента также отмечается, что Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию конфликтной ситуации на границе. Российская сторона подтвердила намерение содействовать дальнейшей стабилизации обстановки в регионе.

«Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято», — добавили там.

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28 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном произошел конфликт, связанный с неразрешенными территориальными спорами местных жителей вокруг пункта распределения воды. Люди забрасывали друг друга камнями, а в противостояние вмешались военные, стороны обвиняли друг друга в провокациях.

О прекращении огня руководству Киргизии и Таджикистана удалось договориться вечером 29 апреля. При этом на следующий день в приграничных районах еще фиксировались перестрелки.

В ходе конфликта пострадали более 180 граждан Киргизии, сообщил Минздрав республики. 34 человека скончались.

Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» военный конфликт с Таджикистаном. «Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана», — заявили тогда в ведомстве.

Президенты России и Киргизии последний раз лично встречались в России 9 мая. В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, посетившим Парад Победы в Москве, вместе с Путиным он возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата.

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