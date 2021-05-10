Путин пригласил президента Киргизии на встречу в Москве

Садыр Жапаров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Рабочий визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву запланирован на конец мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая этого года рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в ходе предстоящего визита будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

В ходе телефонного разговора стороны также обсуждали ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке границы. Владимир Путин заявил о готовности оказать необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

В сообщении на сайте российского президента также отмечается, что Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию конфликтной ситуации на границе. Российская сторона подтвердила намерение содействовать дальнейшей стабилизации обстановки в регионе.