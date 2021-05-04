Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» конфликт с Таджикистаном

Конфликт на киргизско-таджикской границе — военное вторжение со стороны Таджикистана. Об этом заявила генеральная прокуратура Киргизии, передает информационное агентство «24.kg».

«Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана», — заявили в ведомстве.

Там указали на то, что с таджикской стороны в боевых действиях участвовали «регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования».

Кроме того, ведомство обвинило таджикские власти в массовых поджогах жилых домов и других объектов инфраструктуры, указав, что гражданам и государству был «причинен колоссальный материальный ущерб».