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Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» конфликт с Таджикистаном

Конфликт на киргизско-таджикской границе — военное вторжение со стороны Таджикистана. Об этом заявила генеральная прокуратура Киргизии, передает информационное агентство «24.kg».

«Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана», — заявили в ведомстве.

Там указали на то, что с таджикской стороны в боевых действиях участвовали «регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования».

В Киргизии число пострадавших в конфликте с Таджикистаном превысило 180
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Кроме того, ведомство обвинило таджикские власти в массовых поджогах жилых домов и других объектов инфраструктуры, указав, что гражданам и государству был «причинен колоссальный материальный ущерб».

Конфликт на киргизско-таджикской границе начался после того, как таджикские военные повесили камеры видеонаблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Пункт находится на спорной территории.

На просьбу убрать камеру, поступившую от местных жителей, проживающих на киргизской стороне, представители таджикских властей ответили отказом. В результате началась драка, в ходе которой участники закидывали друг друга камнями. К конфликту подключились военные с обеих сторон.

О прекращении огня руководству Киргизии и Таджикистана удалось договориться вечером 29 апреля. При этом на следующий день в приграничных районах еще фиксировались перестрелки.

29 апреля по факту случившегося киргизская прокуратура завела уголовное дело о преступлении против мира. 3 мая таджикские правоохранительные органы возбудили дело против киргизских военных.

Власти Киргизии сообщили о 36 погибших гражданах страны, трое из которых — военнослужащие. Таджикское издание Азия Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфара сообщало о 10 убитых.

Киргизия Таджикистан конфликт прокуратура
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