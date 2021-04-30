Глава Киргизии заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, заявили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. Сообщение размещено на сайте главы государства.

«Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны Садыра Жапарова», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в Баткенской области сейчас находится рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер страны Артем Новиков.

Конфликт на киргизско-таджикской границе произошел 28 апреля между местными жителями. Военнослужащие Таджикистана установили камеры наблюдения на электрическом столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Он расположен у истоков каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что «Головной» находится на их территории.