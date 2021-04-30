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Глава Киргизии заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, заявили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. Сообщение размещено на сайте главы государства.

«Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны Садыра Жапарова», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в Баткенской области сейчас находится рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер страны Артем Новиков.

В Киргизии завели дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Конфликт на киргизско-таджикской границе произошел 28 апреля между местными жителями. Военнослужащие Таджикистана установили камеры наблюдения на электрическом столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Он расположен у истоков каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что «Головной» находится на их территории.

Жители попросили военных убрать камеру, но они отказались выполнить эту просьбу. Затем началась драка, стороны принялись закидывать друг друга камнями.

Из-за случившегося Киргизия ввела режим ЧС в регионе. В конфликт вмешались военные с обеих сторон. Обе страны обвинили друг друга в эскалации ситуации. 29 апреля киргизская погранслужба сообщила о захвате таджикской погранзаставы. К вечеру того же дня сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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Минздрав Киргизии сообщил, что по итогам конфликта погибли 13 человек.

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