Путин и Рахмон возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Эмомали Рахмон и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон после парада Победы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. РБК вел трансляцию парада Победы и других мероприятий.

Рахмон — единственный иностранный лидер, который в этом году посетил Москву в качестве гостя парада.

Накануне прошла встреча лидеров двух стран. На ней Путин заверил Рахмона, что власти России предпринимают все усилия, чтобы облегчить жизнь трудовым мигрантам из других стран.

В 2020 году из-за угрозы коронавируса парад перенесли на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибунах Красной площади находились лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.