В Киргизии сообщили о новых перестрелках на границе с Таджикистаном

Фото: mvd.gov.kg

В Лейлекском районе Киргизии, на границе с Таджикистаном, происходят периодические перестрелки. Об этом сообщает Киргизское национальное информационное агентство (КНИА) «Кабар» со ссылкой на УВД Баткенской области.

При этом в целом милиция оценивает ситуацию как стабильную. В МВД отмечают, что ведомство сейчас ведет разъяснительные мероприятия с членами народных дружин в ряде сел. Мероприятия по урегулированию ситуации координирует первый замминистра внутренних дел, генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

Часть жителей приграничных районов эвакуирована. Правоохранители там работают в усиленном режиме.

Конфликт на киргизско-таджикской границе произошел 28 апреля между местными жителями. Таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электронном столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной», который находится у истоков каналов, пополняющих Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что пункт расположен на их территории.