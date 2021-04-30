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В Киргизии сообщили о новых перестрелках на границе с Таджикистаном

Фото: mvd.gov.kg
Фото: mvd.gov.kg

В Лейлекском районе Киргизии, на границе с Таджикистаном, происходят периодические перестрелки. Об этом сообщает Киргизское национальное информационное агентство (КНИА) «Кабар» со ссылкой на УВД Баткенской области.

При этом в целом милиция оценивает ситуацию как стабильную. В МВД отмечают, что ведомство сейчас ведет разъяснительные мероприятия с членами народных дружин в ряде сел. Мероприятия по урегулированию ситуации координирует первый замминистра внутренних дел, генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

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Часть жителей приграничных районов эвакуирована. Правоохранители там работают в усиленном режиме.

Конфликт на киргизско-таджикской границе произошел 28 апреля между местными жителями. Таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электронном столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной», который находится у истоков каналов, пополняющих Торткульское водохранилище в Киргизии. Обе страны считают, что пункт расположен на их территории.

Местные жители попросили убрать камеру со столба, но представители таджикских властей отказались это сделать. В итоге началась драка, в ходе которой стороны закидывали друг друга камнями. Киргизия ввела режим ЧС из-за этого инцидента. В конфликт вмешались военные обеих стран.

29 апреля киргизские пограничники сообщили о захвате таджикской погранзаставы. К вечеру сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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Киргизия сообщила о 134 пострадавших и 13 погибших в ходе конфликта. Таджикское агентство «Азия Плюс» со ссылкой на источник сообщает о десяти погибших гражданах Таджикистана. Пострадали более 90 человек, указал собеседник агентства.

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