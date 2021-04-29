Киргизия ввела режим ЧС в селах на границе с Таджикистаном после драки

В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с инцидентом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу полпреда правительства в Баткенской области.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями, после того как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». Он находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Киргизии.

Местные жители попросили убрать камеру со столба, находящегося на территории Киргизии. Однако аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался выполнить просьбу, и началась драка. Стороны закидали друг друга камнями. Один местный житель получил огнестрельное ранение в глаз. Всего за медицинской помощью обратились четыре человека.

Для разрешения конфликта создан штаб. Как передает издание «Ховар», накануне состоялась встреча между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии. Стороны договорились урегулировать конфликт на уровне представителей области.