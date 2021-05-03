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В Киргизии число пострадавших в конфликте с Таджикистаном превысило 180

В Киргизии число пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном возросло до 183 человек, сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, передает Sputnik Кыргызстан.

Накануне власти сообщали о 178 пострадавших, из которых 34 скончались. 99 человек — 75 гражданских и 24 военных — находятся в больнице, уточнила Солтонбекова. 56 пациентов были доставлены в Бишкек.

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Власти Таджикистана пока не обнародовали официальных данных о пострадавших. По данным «Радио Озоди», в результате конфликта погибли 16 человек — как гражданские лица, так и военные. Ранее портал ASIA-Plus сообщал о 90 раненых и около десяти погибших.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Поводом для конфликта стала установка камер на спорной территории — рядом с пунктом распределения воды «Головной».

В результате в него вмешались военные обеих стран. Однако сторонам удалось договориться о прекращении огня. 3 мая Киргизия и Таджикистан отвели силы от границы.

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