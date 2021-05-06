Президент Киргизии после конфликта с Таджикистаном приехал на границу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 74,86 (-0,4) Инвестиции, 05 мая, 14:33
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,68) Инвестиции, 05 мая, 14:33
Капризов разбил нос сопернику в своей первой драке в НХЛ. Видео Спорт, 11:00 Продажи Lada выросли в 4 раза по сравнению с апрелем 2020 года Авто, 10:52 Гинцбург связал решение конгресса по вакцинам с политикой и экономикой Общество, 10:44 Лучшие моменты полуфинала Россия — Финляндия на юниорском ЧМ. Видео Спорт, 10:35 В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков Общество, 10:33 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 10:30 Как защититься от кибермошенников — шесть основных схем обмана Индустрия 4.0, 10:30 Президент Киргизии после конфликта с Таджикистаном приехал на границу Политика, 10:29 Эксперты назвали курорты Крыма с максимальным ростом цен на аренду жилья Недвижимость, 10:15 «В чем сила, бренд?»: GfK составила рейтинг любимых марок миллениалов Pro, 10:08 Переговорщик от ЕС вспомнил о словах Джонсона о дохлой кошке из-за Brexit Политика, 10:03 Индия обновила рекорд по числу случаев COVID-19 и смертей Общество, 09:50 Путин поздравил с Днем Победы последнего живущего в КНДР ветерана Общество, 09:40 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 09:32
Политика ,  
0 

Президент Киргизии после конфликта с Таджикистаном приехал на границу

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл Баткенскую область, которая граничит с Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями», — отмечается в сообщении.

Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном произошел 28 апреля. Тогда военнослужащие Таджикистана установили камеры наблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Местные жители попросили убрать камеры, однако военные отказались это делать. Началась драка, стороны стали закидывать друг друга камнями. После этого в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Киргизии был введен режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» конфликт с Таджикистаном
Политика

На следующий день в инцидент вмешались военные Киргизии и Таджикистана. Началась перестрелка. К вечеру 29 апреля стороны договорились о прекращении огня. 3 мая стороны отвели войска.

29 апреля по факту случившегося киргизская прокуратура завела уголовное дело о преступлении против мира. 3 мая таджикские правоохранительные органы возбудили дело против киргизских военных.

В ходе конфликта пострадали более 180 граждан Киргизии, сообщил Минздрав республики. 34 человека скончались. Таджикистан не приводил официальные данные по жертвам конфликта.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как студенты из Индии принесли кастовость в Кремниевую долину Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg
Киргизия президент Киргизии Таджикистан
Материалы по теме
Прокуратура Киргизии назвала «вторжением» конфликт с Таджикистаном
Политика
Киргизия и Таджикистан отвели силы от границы
Политика
Генпрокуратура Таджикистана завела дело против киргизских военных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter