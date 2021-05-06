Президент Киргизии после конфликта с Таджикистаном приехал на границу

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл Баткенскую область, которая граничит с Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями», — отмечается в сообщении.

Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном произошел 28 апреля. Тогда военнослужащие Таджикистана установили камеры наблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной». Местные жители попросили убрать камеры, однако военные отказались это делать. Началась драка, стороны стали закидывать друг друга камнями. После этого в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Киргизии был введен режим чрезвычайной ситуации.

На следующий день в инцидент вмешались военные Киргизии и Таджикистана. Началась перестрелка. К вечеру 29 апреля стороны договорились о прекращении огня. 3 мая стороны отвели войска.