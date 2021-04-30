В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных

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Научный институт Россельхознадзора начал производить вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника руководителя ведомства Юлии Мелано.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тыс. доз», — сказала Мелано.

По ее словам, партию препарата уже забронировали несколько городов и регионов России. Вакцину доставят туда в ближайшие сроки, добавила Мелано. Советник главы Россельхознадзора указала, что максимальный объем поставок составит в этом месяце 3 млн доз, но в перспективе его могут увеличить до 5 млн.

О разработке вакцины от коронавируса для животных Россельхознадзор впервые сообщил в августе прошлого года. Разрабатывался препарат совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Тогда руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что вакцина будет предназначена прежде всего для норок. К тому моменту уже был зафиксирован случай передачи COVID-19 от норки к человеку в Голландии.