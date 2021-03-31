Россельхознадзор заявил об интересе стран к вакцине от COVID для животных

Фото: Nicolas Armer / Global Look Press

Зарубежные компании проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщает Россельхознадзор

«Вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии», — говорится в сообщении.

Также заинтересованы российским препаратом предприятия из США, Канады и Сингапура.

Вакцину «Карнивак-Ков» разработал подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ). В среду, 21 марта, ведомство сообщило о регистрации этого препарата. В Россельхознадзоре отметили, что на данный момент эта вакцина является первой и единственной в мире вакцине от коронавируса для животных. Массовое производство препарата может начаться уже в апреле.