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Россельхознадзор заявил об интересе стран к вакцине от COVID для животных

Фото: Nicolas Armer / Global Look Press
Фото: Nicolas Armer / Global Look Press

Зарубежные компании проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщает Россельхознадзор

«Вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии», — говорится в сообщении.

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Фото:Wilfredo Lee / AP

Также заинтересованы российским препаратом предприятия из США, Канады и Сингапура.

Вакцину «Карнивак-Ков» разработал подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ). В среду, 21 марта, ведомство сообщило о регистрации этого препарата. В Россельхознадзоре отметили, что на данный момент эта вакцина является первой и единственной в мире вакцине от коронавируса для животных. Массовое производство препарата может начаться уже в апреле.

Препарат предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Его будут выпускать в упаковках на 1,50,100 и 200 доз.

Клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года, препарат испытали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова, у животных в 100% случаев были выработаны антитела к COVID-19.

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