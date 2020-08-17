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Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для кошек

Россельхознадзор работает над вакциной от COVID-19 для животных — первые тест-образцы могут появиться уже осенью. В вакцине в первую очередь нуждаются фермы, где разводят норок. Но если будет спрос — появится он и в ветклиниках.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

После начала пандемии COVID-19 Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провели исследование и сделали тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных, рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и в Тюмени, уточнил Данкверт.

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Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

«Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава Россельхознадзора. Вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, по словам Данкверта, пока рано, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.

«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — уточняет Данкверт. Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку: первый случай был зафиксирован в мае в Нидерландах, где заразился человек, работавший на ферме по разведению норок.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

Вакцина будет универсальной для всех восприимчивых к заболеванию животных, поясняет глава Россельхознадзора. В первую очередь она может быть востребована отечественными зверохозяйствами: в России разведением норок занимается около сотни предприятий, и нужно предусматривать потенциальные риски, говорит Данкверт. Но он не исключает, что «через какое-то время люди захотят прививать и домашних животных — например, кошек, которые заражаются новой коронавирусной инфекцией. В случае, если вакцина будет пользоваться спросом, ее будут производить и для ветеринарных клиник, уточнил Данкверт, но пока необходимо провести необходимые исследования безопасности и убедиться в ее эффективности.

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Ранее сообщалось, что новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, может поражать домашних животных — в частности, кошек и собак. Первый случай заболевания кошки в России Россельхознадзор выявил еще в конце мая — животное поместили на карантин. Собаки обычно переносят болезнь легко и без явных симптомов, тогда как у кошек проявлялись признаки острой респираторной инфекции, уточняли в Россельхознадзоре. Случаев заражения человека COVID-19 от собак и кошек, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), пока выявлено не было и возможность такого заражения не доказана. Но владельцам животных, кто сам заболел COVID-19 рекомендовали сократить контакты с животным.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Россельхознадзор, коронавирус, вакцина
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