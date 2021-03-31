Россельхознадзор назвал цену на прививки от COVID-19 для собак и котов

Стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 для животных составит от 294 руб., сообщила РБК советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Вакцинация двукратная, поэтому общая стоимость 588 рублей», — сказала она, уточнив, что это стоимость вакцины без учета стоимости услуг ветеринарной клиники.

Препарат для вакцинации против COVID-19 для животных разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), его зарегистрировали в России и уже внесли в соответствующий реестр лекарственных средств. Вакцина носит название «Карнивак-Ков» и предназначена для вакцинации плотоядных животных — например, собак и кошек, а также пушных зверей.

Клинические испытания вакцины для животных начались еще в октябре 2020 года. Препарат был испытан на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам заместителя руководителя надзорного ведомства Константина Савенкова, у животных в 100% случаев были выработаны антитела к COVID-19.