Ветеринары сообщили о рисках отказа вакцинировать домашних котов и собак

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В случае отказов ветеринарных специалистов прививать домашних животных от COVID-19, существуют риски ухода вакцинации в теневой рынок, что приведет к увеличению некачественных процедур и осложнений у животных. Также люди могут начать избавляться от животных, боясь заражения от них. Об этом в разговоре с РБК заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

При этом, по его мнению, на данный момент необходимости в вакцинации домашних животных нет, межвидовой барьер для передачи вируса не пройден.

«Любая иммунизация должна проводиться с участием и под контролем ветеринарного врача. Конечно, если люди будут запрашивать вакцинировать животных, мы будем это делать. Вакцинация — это не просто укол витаминок, это целая регламентное мероприятие, которое имеет свои нюансы. Если ветеринарные врачи будут отказываться при просьбах владельцев животных, значит это просто в теневой рынок уйдет, и сами люди будут приобретать вакцины, и сами будут колоть, и опасности осложнений будет еще больше», — считает он.

По словам Шелякова, опасности передачи вируса от человека к животным или от животного к человеку на сегодняшний момент нет.