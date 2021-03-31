Ветеринары сообщили о рисках отказа вакцинировать домашних котов и собак

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 13:38
Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей Технологии и медиа, 18:02 Мишустин уволил арестованного полгода назад замглавы Минэнерго Политика, 18:01 Суд вынес первое решение по иску о признании журналиста СМИ-иноагентом Общество, 17:57 Буре описал ужин с Путиным словами «было очень круто» Спорт, 17:55 Главный архитектор Москвы спроектировал «русское идеальное» Недвижимость, 17:46 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 17:44 УЕФА отменил ограничение по зрителям на матчах чемпионата Европы Спорт, 17:43 Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании Общество, 17:41 Канцлер Австрии назвал сроки заказа у России вакцины «Спутник V» Политика, 17:41 Что такое кредитный рейтинг и почему россияне все чаще за него переживают Экономика инноваций, 17:40  Житель Барнаула пожаловался на прививку от COVID-19 вместо гепатита Общество, 17:27 СМИ назвали имя пытавшегося передать данные российскому офицеру итальянца Политика, 17:25 Кто стал самым «зеленым» страховщиком в России — исследование НРА Зеленая экономика, 17:20  Совфед одобрил закон о регулировании просветительской деятельности Общество, 17:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ветеринары сообщили о рисках отказа вакцинировать домашних котов и собак

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В случае отказов ветеринарных специалистов прививать домашних животных от COVID-19, существуют риски ухода вакцинации в теневой рынок, что приведет к увеличению некачественных процедур и осложнений у животных. Также люди могут начать избавляться от животных, боясь заражения от них. Об этом в разговоре с РБК заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

При этом, по его мнению, на данный момент необходимости в вакцинации домашних животных нет, межвидовой барьер для передачи вируса не пройден.

«Любая иммунизация должна проводиться с участием и под контролем ветеринарного врача. Конечно, если люди будут запрашивать вакцинировать животных, мы будем это делать. Вакцинация — это не просто укол витаминок, это целая регламентное мероприятие, которое имеет свои нюансы. Если ветеринарные врачи будут отказываться при просьбах владельцев животных, значит это просто в теневой рынок уйдет, и сами люди будут приобретать вакцины, и сами будут колоть, и опасности осложнений будет еще больше», — считает он.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Общество
Фото:Wilfredo Lee / AP

По словам Шелякова, опасности передачи вируса от человека к животным или от животного к человеку на сегодняшний момент нет.

«Сам факт признания, что животные все же болеют ковидом, он будет скорее иметь негативные последствия для животных в массе: кто-то избавится, кто-то начнет прививать. Вот есть вирус иммунодефицита кошек, ВИК называется, а есть вирус иммунодефицита человека — ВИЧ. Не сказать, что ВИК прямо малораспространенный у кошек. Но при этом никак нельзя опасаться, что если у вас дома иммунодефицитная кошка, то вы сами СПИДом заболеете», — пояснил он.

В разговоре с РБК директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов напомнил, что консолидированная позиция международного сообщества состоит в том, что пока необходимости в вакцинации животных против COVID-19 нет.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Ричард Флорида — РБК Pro: «Никакой смерти Кремниевой долины не будет» Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии — The Economist

«Пока по всем данным источником заражения явился человек, и в обратную сторону еще ни разу не была доказана передача заболевания от животных человеку. Поэтому на данный момент каких-то фактов, свидетельствующих, что животные представляют риск, их нет», — пояснил он.

«Все-таки случаи заражения единичные, за исключением истории с норками, но там опять свои особенности, и в любом случае планировалось это поголовье выводить из хозяйственной деятельности по совершенно другим причинам. Поэтому с точки зрения практического применения вакцины в настоящее время вряд ли что-то ожидается. И второе, у нас же применение вакцины определяется действующим законодательством. Если я правильно понимаю законодательство именно ветеринарное, которое определяет порядок вакцин для животных, у нас такого заболевания в России законодательно в принципе нет, и применение вакцины, наверное, это какая-то далекая перспектива», — заключил он.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для плотоядных животных: кошек, собак и пушных зверей. Массовое производство вакцины может начаться в апреле, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, у животных, которые прошли клинические испытания, в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия иммунной защиты пока точно не установлен. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — заверил Савенков.

Директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург не исключил, что на следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Он считает, что вокруг человека сейчас постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор
Екатерина Костина Екатерина Костина
вакцинация COVID-19 домашние животные новости
Материалы по теме
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Общество
Россельхознадзор заявил об интересе стран к вакцине от COVID для животных
Общество
Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID среди животных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter