Ветеринары сообщили о рисках отказа вакцинировать домашних котов и собак
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В случае отказов ветеринарных специалистов прививать домашних животных от COVID-19, существуют риски ухода вакцинации в теневой рынок, что приведет к увеличению некачественных процедур и осложнений у животных. Также люди могут начать избавляться от животных, боясь заражения от них. Об этом в разговоре с РБК заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
При этом, по его мнению, на данный момент необходимости в вакцинации домашних животных нет, межвидовой барьер для передачи вируса не пройден.
«Любая иммунизация должна проводиться с участием и под контролем ветеринарного врача. Конечно, если люди будут запрашивать вакцинировать животных, мы будем это делать. Вакцинация — это не просто укол витаминок, это целая регламентное мероприятие, которое имеет свои нюансы. Если ветеринарные врачи будут отказываться при просьбах владельцев животных, значит это просто в теневой рынок уйдет, и сами люди будут приобретать вакцины, и сами будут колоть, и опасности осложнений будет еще больше», — считает он.
«Сам факт признания, что животные все же болеют ковидом, он будет скорее иметь негативные последствия для животных в массе: кто-то избавится, кто-то начнет прививать. Вот есть вирус иммунодефицита кошек, ВИК называется, а есть вирус иммунодефицита человека — ВИЧ. Не сказать, что ВИК прямо малораспространенный у кошек. Но при этом никак нельзя опасаться, что если у вас дома иммунодефицитная кошка, то вы сами СПИДом заболеете», — пояснил он.
В разговоре с РБК директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов напомнил, что консолидированная позиция международного сообщества состоит в том, что пока необходимости в вакцинации животных против COVID-19 нет.
«Пока по всем данным источником заражения явился человек, и в обратную сторону еще ни разу не была доказана передача заболевания от животных человеку. Поэтому на данный момент каких-то фактов, свидетельствующих, что животные представляют риск, их нет», — пояснил он.
«Все-таки случаи заражения единичные, за исключением истории с норками, но там опять свои особенности, и в любом случае планировалось это поголовье выводить из хозяйственной деятельности по совершенно другим причинам. Поэтому с точки зрения практического применения вакцины в настоящее время вряд ли что-то ожидается. И второе, у нас же применение вакцины определяется действующим законодательством. Если я правильно понимаю законодательство именно ветеринарное, которое определяет порядок вакцин для животных, у нас такого заболевания в России законодательно в принципе нет, и применение вакцины, наверное, это какая-то далекая перспектива», — заключил он.
Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для плотоядных животных: кошек, собак и пушных зверей. Массовое производство вакцины может начаться в апреле, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, у животных, которые прошли клинические испытания, в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия иммунной защиты пока точно не установлен. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — заверил Савенков.
Директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург не исключил, что на следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Он считает, что вокруг человека сейчас постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом