В России оценили возможные объемы выпуска вакцины от COVID для животных

Фото: Ветеринария и жизнь / Россельхознадзор

Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора готов выпускать порядка 10 тыс. доз вакцины «Карнивак-Ков» от коронавирусной инфекции для животных в сутки. Такие данные представили РБК в пресс-службе ведомства.

«При соответствующем спросе производственные мощности позволят выпускать порядка 10 тыс. доз в сутки», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор сообщил о регистрации препарата в среду, 31 марта. В ведомстве отметили, что на данный момент эта вакцина является первой и единственной в мире вакциной от коронавируса для животных. В ведомстве заявляли, что массовое производство препарата может начаться уже в апреле.

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила РБК, что стоимость одной дозы вакцины для животных составит от 294 руб.



Клинические испытания препарата для животных стартовали в октябре 2020 года. Препарат испытали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова, при использовании вакцины у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.