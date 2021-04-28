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Доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые превысила 50%

В первом квартале этого года нерекламная выручка «Яндекса» впервые превысила рекламную. Это произошло благодаря росту такси, каршеринга, доставки еды, а также консолидации «Яндекс.Маркета»
Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс») в первом квартале года составила 73,1 млрд руб., что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В нем отмечается, что доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной и составила 51%. При этом выручка от рекламы составила 35,9 млрд руб., что на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Основная часть нерекламных доходов пришлась на сегмент такси (в него входит такси, каршеринг и фудтех) — его доля в консолидированной выручке «Яндекса» достигла 36,4%. Доходы этого сегмента в первом квартале выросли на 89%, до 26,6 млрд руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Еще 15% в общую выручку принесли продажи товаров (включает прямые продажи на «Яндекс.Маркет», доходы «Яндекс.Лавка», где используется модель прямой розничной продажи непосредственно потребителям, а также доходы от продажи устройств). Доходы этого сегмента увеличились на 814% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 10,9 млрд руб. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «Яндекс.Маркет».

Летом прошлого года «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: банк выкупил у интернет-компании 25% в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. и продал ей 45% «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в первом квартале достиг 10,4 млрд руб., что превышает прошлогодний показатель на 5%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43%, до 2,2 млрд руб.

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«Яндекс» изменил прогноз по итогам 2021 года — выручка компании должна достичь 315–330 млрд руб., говорится в ее сообщении. Ранее компания ожидала годовую выручку на уровне 305–320 млрд руб.

Автор
Владислав Скобелев
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