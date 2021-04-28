Доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые превысила 50%

В первом квартале этого года нерекламная выручка «Яндекса» впервые превысила рекламную. Это произошло благодаря росту такси, каршеринга, доставки еды, а также консолидации «Яндекс.Маркета»

Фото: Яндекс

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс») в первом квартале года составила 73,1 млрд руб., что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В нем отмечается, что доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной и составила 51%. При этом выручка от рекламы составила 35,9 млрд руб., что на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Основная часть нерекламных доходов пришлась на сегмент такси (в него входит такси, каршеринг и фудтех) — его доля в консолидированной выручке «Яндекса» достигла 36,4%. Доходы этого сегмента в первом квартале выросли на 89%, до 26,6 млрд руб.

Еще 15% в общую выручку принесли продажи товаров (включает прямые продажи на «Яндекс.Маркет», доходы «Яндекс.Лавка», где используется модель прямой розничной продажи непосредственно потребителям, а также доходы от продажи устройств). Доходы этого сегмента увеличились на 814% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 10,9 млрд руб. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «Яндекс.Маркет».