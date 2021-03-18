В пандемию только один вид медиа нарастил доходы от рекламы

Общий доход интернет-площадок, вырос на 4%, до 253 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств

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В 2020 году общие расходы на рекламу снизились по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 473,4 млрд руб., объявила Ассоциация коммуникационных агентств России. Это, как и предполагало прошлым летом агентство Zenith, оказалось самое слабое падение рекламного рынка за последние 20 лет.

По итогам 2009 года на фоне глобального финансового кризиса расходы на рекламу в России рухнули на 28%, до 186 млрд руб.; по итогам 2015 года, после резкой девальвации рубля в декабре 2014 года, на 8%, до 326 млрд руб. Все остальные годы в последние 20 лет расходы на рекламу росли.

Единственным медиа, которое в год пандемии показало положительную динамику, оказался интернет. Общий доход интернет-площадок, по версии АКАР, вырос на 4%, до 253 млрд руб. Рекламная выручка «Яндекса» в 2020 году также выросла на 4%, до 126,5 млрд руб., отчиталась в феврале интернет-компания. Mail.ru Group в прошлом году увеличила рекламную выручку на 5%, до 39,1 млрд руб.

Рекламные сборы телеканалов снизились по итогам прошлого года, по подсчетам АКАР, на 3%, до 169 млрд руб. В результате расходы на рекламу в интернете почти в полтора раза превысили затраты на телерекламу. Впервые интернет-реклама обогнала телевизионную по своим объемам по итогам 2018 года.

Расходы на рекламу в сегменте Out of Home (уличные щиты, реклама внутри помещений, на транспорте и кинотеатрах) снизились в 2020 году на 27%, до 32,2 млрд руб., на радио — на 30%, до 11,2 млрд руб., в прессе — на 47%, до 8 млрд руб.