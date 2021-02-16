Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 15:10 Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального Политика, 15:05 Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова Общество, 15:03 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов Общество, 14:58 Меган Маркл и Принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри Стиль, 14:54 «Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам Бизнес, 14:47 В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо Общество, 14:45 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 14:41 В Кремле назвали сроки возобновления работы Путина в очном формате Политика, 14:40 Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию Общество, 14:34 Мишустин выделил МЧС 6 млрд руб. на закупку спецтехники Общество, 14:29 Риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве Недвижимость, 14:22 Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией Политика, 14:18 Клубы Премьер-лиги решили смягчить коронавирусные ограничения Спорт, 14:18
Бизнес ,  
0 

«Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам

«Яндекс» YNDX ₽5 408,4 -1,27% Купить
Фото: Виктор Васенин / ТАСС
Фото: Виктор Васенин / ТАСС

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекс») в 2020 году составила 218,3 млрд руб., что на 24% выше аналогичного показателя за 2019 год, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Без учета «Яндекс.Маркет», консолидированного группой в течение прошлого года, выручка выросла на 17%, до 206 млрд руб.

В апреле 2020 года банк UBS предполагал, что выручка «Яндекса» по итогам года может сократится на 2%, это было бы первым за 12 лет крупным падением финансовых результатов компании. Сама компания в начале прошлого года ожидала, что по итогам 2020 года ее выручка вырастет на 22–26%, но затем по итогам первого квартала отозвала прогноз в связи с пандемией. Введенные властями ограничения привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, однако спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов, отмечали в компании. Однако уже по итогам второго квартала операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский указывал, что благодаря тому, что компания сфокусировалась на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом, их влияние «удалось смягчить».

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в 2020 году (без учета «Яндекс.Маркет») увеличился на 6% и составил 53,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 2%, до 28,5 млрд руб.

При этом выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 4%, до 126,45 млрд руб. Доходы в сегмента такси составили 68 млрд руб., что на 49% выше, чем годом ранее, а выручка «Яндекс.Драйв» почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 2,5 млрд руб. Выручка «Яндекс.Маркет» достигла 13,9 млрд руб., что на 100% больше, чем год назад. Доходы медиасервисов выросли на 102%, до 7,8 млрд руб.

В 2021 году «Яндекс» прогнозирует рост выручки на 47%, до 305–320 млрд руб., при условии, что пандемия коронавируса не будет усугубляться и начиная со второго квартала этого года ситуация будет постепенно улучшаться. Рост выручки будет связан с динамикой в логистических сервисах и электронной коммерции («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка», доставка товаров из магазинов-партнеров в «Яндекс.Еда»), а также восстановлением показателей в сегментах такси и рекламных доходов.

«Яндекс» отчетность коронавирус
Материалы по теме
В Москве снесли гостиницу на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»
Технологии и медиа
«Яндекс» сообщил об утечке данных 5 тыс. почтовых ящиков
Технологии и медиа
Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду в жилые дома в Москве
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter