«Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам

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Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекс») в 2020 году составила 218,3 млрд руб., что на 24% выше аналогичного показателя за 2019 год, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Без учета «Яндекс.Маркет», консолидированного группой в течение прошлого года, выручка выросла на 17%, до 206 млрд руб.

В апреле 2020 года банк UBS предполагал, что выручка «Яндекса» по итогам года может сократится на 2%, это было бы первым за 12 лет крупным падением финансовых результатов компании. Сама компания в начале прошлого года ожидала, что по итогам 2020 года ее выручка вырастет на 22–26%, но затем по итогам первого квартала отозвала прогноз в связи с пандемией. Введенные властями ограничения привели к снижению прибыли рекламного бизнеса, такси и каршеринга, однако спровоцировали рост в направлениях доставки еды и медиасервисов, отмечали в компании. Однако уже по итогам второго квартала операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский указывал, что благодаря тому, что компания сфокусировалась на оптимизации затрат и повышении операционной эффективности после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом, их влияние «удалось смягчить».

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в 2020 году (без учета «Яндекс.Маркет») увеличился на 6% и составил 53,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 2%, до 28,5 млрд руб.

При этом выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 4%, до 126,45 млрд руб. Доходы в сегмента такси составили 68 млрд руб., что на 49% выше, чем годом ранее, а выручка «Яндекс.Драйв» почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 2,5 млрд руб. Выручка «Яндекс.Маркет» достигла 13,9 млрд руб., что на 100% больше, чем год назад. Доходы медиасервисов выросли на 102%, до 7,8 млрд руб.