СМИ узнали о покупке «Яндексом» банка у экс-гендиректора группы «Связной»

После развала сделки по покупке Тинькофф Банка «Яндекс» выбрал другого кандидата по приобретению банковского бизнеса. В компании объяснили, что заинтересованы в банковской лицензии

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«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал экс-гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

По словам двоих из них, договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшие дни. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии».

«Мы рассматриваем все доступные варианты», — пояснил он. При этом сумму сделки стороны не раскрывают.

Евгений Давыдович отказался от комментариев для РБК.