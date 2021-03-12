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СМИ узнали о покупке «Яндексом» банка у экс-гендиректора группы «Связной»

После развала сделки по покупке Тинькофф Банка «Яндекс» выбрал другого кандидата по приобретению банковского бизнеса. В компании объяснили, что заинтересованы в банковской лицензии
«Яндекс» YNDX ₽4 907,4 +0,36% Купить
Фото: Виктор Васенин / ТАСС
Фото: Виктор Васенин / ТАСС

«Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал экс-гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович, сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

По словам двоих из них, договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшие дни. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии».

«Мы рассматриваем все доступные варианты», — пояснил он. При этом сумму сделки стороны не раскрывают.

Евгений Давыдович отказался от комментариев для РБК.

Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»
Бизнес
Олег Тиньков

В сентябре 2020 года «Яндекс» и TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) сообщили, что ведут переговоры о слиянии: стороны достигли предварительного соглашения, согласно которому «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию TCS по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд. Однако в итоге сделака не состоялась.

Материал дополняется.
 

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