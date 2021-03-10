«Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay

На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне

Владельцы аккаунтов на «Яндексе» и компании, ведущие бизнес в интернете, могут теперь использовать для расчетов новый сервис безналичной оплаты Yandex Pay. О запуске сервиса компания «Яндекс» объявила в среду, 10 марта.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, владельцу аккаунта необходимо привязать к нему свою банковскую карту — Mastercard, Visa или «Мир». После этого платежные данные не придется каждый раз вводить заново — они будут подтягиваться с «Яндекса». В сообщении компании отмечается, что это не только удобнее, но и безопаснее.

На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне.

«На сервисах Яндекса давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии Яндекса, которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay», — пояснил руководитель сервиса Александр Головин.

Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратившись к агрегатору платежных сервисов: такую возможность уже предлагают «Робокасса», Payture и RBK.money.