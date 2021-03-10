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«Яндекс» объявил о запуске платежного сервиса Yandex Pay

На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне
«Яндекс» YNDX ₽4 728,8 +0,45% Купить

Владельцы аккаунтов на «Яндексе» и компании, ведущие бизнес в интернете, могут теперь использовать для расчетов новый сервис безналичной оплаты Yandex Pay. О запуске сервиса компания «Яндекс» объявила в среду, 10 марта.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, владельцу аккаунта необходимо привязать к нему свою банковскую карту — Mastercard, Visa или «Мир». После этого платежные данные не придется каждый раз вводить заново — они будут подтягиваться с «Яндекса». В сообщении компании отмечается, что это не только удобнее, но и безопаснее.

На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, однако в дальнейшем через Yandex Pay можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне.

«На сервисах Яндекса давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии Яндекса, которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay», — пояснил руководитель сервиса Александр Головин.

Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратившись к агрегатору платежных сервисов: такую возможность уже предлагают «Робокасса», Payture и RBK.money.

В июне 2020 года «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. Причиной в банке назвали нарастание конкуренции между экосистемами Сбербанка и интернет-холдинга. После раздела «Яндекс» получил бизнес интернет-торговли «Яндекс.Маркет», а банк — сервис «Яндекс.Деньги», запущенный еще в 2002 году. После «развода» «Яндекс.Деньги» сменил название и брендинг. Теперь это сервис электронных платежей «ЮMoney».

На российском рынке pay-сервисы появились в 2016 году вместе с Apple Pay и Samsung Pay, годом позже в Россию пришел Google Pay (тогда назывался Android Pay). Такие сервисы представляют собой приложение, которое устанавливается на смартфон. После этого остается только занести в него данные банковской карты, и можно оплачивать покупки, поднося смартфон к платежному терминалу (как правило, требует поддержку технологии NFC на телефоне). Технология повышает безопасность платежей, поскольку данные банковской карты преобразуются в так называемые электронные токены, что защищает их от кражи.

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В середине февраля стало известно, что собственный платежный сервис, а также систему онлайн-платежей планирует запустить Тинькофф Банк.

«Под брендом «Тинькофф касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — рассказал РБК представитель банка.

В начале марта сервис онлайн-платежей VK Pay (входит в экосистему Mail.ru) запустил собственную бонусную программу — за все оплаченные через него покупки пользователям будет начисляться кешбек.

Автор
Евгений Калюков
Яндекс платежный сервис
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VK Pay выпустит виртуальную карту и начнет начислять бонусы за покупки
Технологии и медиа
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