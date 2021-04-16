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Экономика ,  
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Таксисты и таксопарки «Яндекса» заработали в год пандемии 300 млрд руб.

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В прошлом году таксисты и таксопарки, оказывающие услуги при посредничестве сервиса «Яндекс.Такси», заработали 300 млрд руб. Об этом РБК сообщили в компании.

«В 2020 году выручка водителей, работающих с платформой, составила почти 300 млрд руб., что превышает выручку годом ранее», — указали в «Яндексе».

По данным компании, в 2019 году эта сумма составила 260 млрд руб.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В конце февраля прошлого года ученые Высшей школы экономики провели исследование, в котором пришли к выводу, что из-за интернет-агрегаторов доходы московских таксистов с 2012 года упали почти в три раза. Так, в 2012 году средний доход водителя за день составлял 2 937 руб., а в 2019 году эта сумма упала до 1 382 руб. Эксперты рассчитали, что без цифровых платформ таксист в 2019 году мог бы в среднем получать 2 659 руб.

При этом сервис объявлений «Авито» заявлял о росте желающих работать таксистами. По данным сервиса, интерес к объявлениям о сдаче машин в аренду вырос на 51%. Такое изменение последовало за ростом популярности поездок на такси. В 2020 году их число выросло на 52%, указывал «Авито».

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